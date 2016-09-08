"Максимальне сприяння": у НАТО висловили готовність підтримати Україну в боротьбі з російською агресією

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Місії України при НАТО за підсумками зустрічі заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль з головним юридичним радником НАТО Стівеном Хіллом.

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«У порядку денному зустрічі - міжнародно-правові заходи, спрямовані на протидію агресивним і незаконним діям РФ проти України, а також звільнення громадян нашої країни, яких незаконно утримують на території РФ», - йдеться в повідомленні.

«Сторона НАТО підтвердила готовність надавати Україні максимальне сприяння на зазначених напрямках протидії агресії з боку Росії», - додали в місії.