"Максимальне сприяння": у НАТО висловили готовність підтримати Україну в боротьбі з російською агресією
12:39, 08 вересня 2016Політика
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НАТО підтверджує готовність надавати Україні максимальне сприяння у протидії агресії РФ.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Місії України при НАТО за підсумками зустрічі заступника міністра закордонних справ Олени Зеркаль з головним юридичним радником НАТО Стівеном Хіллом.
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«У порядку денному зустрічі - міжнародно-правові заходи, спрямовані на протидію агресивним і незаконним діям РФ проти України, а також звільнення громадян нашої країни, яких незаконно утримують на території РФ», - йдеться в повідомленні.
«Сторона НАТО підтвердила готовність надавати Україні максимальне сприяння на зазначених напрямках протидії агресії з боку Росії», - додали в місії.
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