Заступник Кириленка думає, що створення коаліції залежить від Ющенка

Доля нинішнього складу парламенту та відновлення коаліції БЮТ з блоком "Наша Україна - Народна самооборона" перебувають у руках президента Віктора Ющенка, наголошує заступник голови фракції "НУ-НС" Тарас Стецьків.

Як відомо, у вівторок Ющенко має намір провести консультації щодо розпуску Верховної Ради.

Президент закликав фракції БЮТ, Партії регіонів та Компартії "оформити свої відносини" та проінформувати громадськість про досягнуті домовленості.

Прихильників та противників коаліції з БЮТ всередині блоку "Наша Україна - Народна самооборона" приблизно порівну, передає "Німецька хвиля".

Суперечку між ними може залагодити лише втручання з-поза меж парламенту, переконаний Стецьків.

"Якщо президент поміняє свою позицію, то поміняє свою позицію і "Наша Україна". Якщо президент не зробить цього кроку, то швидше за все, відновлення демократичної коаліції стане неможливим", - говорить він.

Тим часом спікер Верховної Ради Арсеній Яценюк закликав президента дати ще часу для коаліційних консультацій, назвавши дострокові вибори "найостаннішим інструментом".

Українська правда