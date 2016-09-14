Міністри закордонних справ Німеччини та Франції прибули до України – джерело

Про це УНІАН повідомило джерело в дипломатичних колах.

«Десь годину тому вони прибули в аеропорт «Бориспіль», - сказав співрозмовник агентства.

Очікується, що глави МЗС Німеччини та Франції зустрінуться у Києві з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом та керівниками парламентських фракцій.

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Вони також проведуть зустріч з керівництвом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, щоб надати підтримку дотриманню режиму припинення вогню, запровадженому з початку навчального року, що дозволить повернути довготривалий спокій у цілому на Донбасі і продовжити процес політичного врегулювання.