Генштаб Росії віддав бойовикам наказ про повне припинення вогню на Донбасі - розвідка

Про це Головне управління розвідки повідомило на своїй сторінці у Facebook.

Також розвідка зазначає, що командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ віддало наказ продовжувати обстріли до зазначеного терміну припинення вогню, що призвело до значного нарощування протягом минулої доби інтенсивності обстрілів позицій сил АТО, у т.ч. із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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"По опорних пунктах наших підрозділів на Слов’янському та Донецькому напрямках були застосовані 122 та 152-мм артилерійські, а також 82 та 120-мм мінометні системи", - зазначили в ГУР.

Раніше ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі вночі з 14 на 15 вересня.

Чергова домовленість про режим тиші з 1 вересня була досягнута на переговорах Тристоронньої контактної групи в кінці серпня. Перші дні інтенсивність бойових дій значно знизилася, але потім почалася нова ескалація.