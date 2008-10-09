Кравчук приліпив до Нашої України анекдот про карликів, секс та мишей

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК не виключає, що Блок Юлії Тимошенко займе перше місце за результатами дострокових парламентських виборів. Або поділить першість із Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Говорячи про “Нашу Україну”, Л.КРАВЧУК розповів анекдот про країну карликів: “Справа відбувається в країні карликів. Проблеми величезні – економічні, політичні, міжнародні, ще й, на жаль, додались проблеми демографічні. Народжуються все менші й менші діти. Старший карлик зібрав карликову еліту і каже: давайте радитись. Ніхто не вносить пропозицію, старший карлик сів і дивиться в залу. Еліта все менша й менша з кожним роком. Подивився і каже: карлики, перестаньте займатися сексом. У залі невдоволення. Кажуть: ми ж і так обділені, ще й цим не можна займатися, та хоч поясни, чому? Каже старший карлик: так ми і до мишей досексуалимся”.

Пояснюючи зв’язок між цим анекдотом та “Нашою Україною”, Л.КРАВЧУК зауважив, що “в 99-му році "Наша Україна" набрала 22% голосів... у 2007 – 12%. Зараз 5% буде для неї ідеально. Таким чином, якщо наш Президент буде і надалі проголошувати дочасні вибори, то в парламент прийдуть миші". "Ось вам й зв’язок”, - сказав він.