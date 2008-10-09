У Нашій Україні думають, що БЮТ блефує

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО називає «чистою фальсифікацією» заяви представників БЮТ щодо можливості створення коаліції Партії регіонів і «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, коментуючи заяву лідера фракції БЮТ Івана КИРИЛЕНКА про те, що сьогоднішнє голосування за включення до порядку денного Верховної Ради змін до законодавства про вибори є, по суті, створенням коаліції Партії регіонів і НУ-НС.

«Нашим завданням є просто розблокування виборчого процесу”, – сказав лідер НУ-НС. Він додав, що зараз необхідно прийняти змін до бюджету в частині фінансування виборів, інші зміни до виборчого законодавства.

В.КИРИЛЕНКО при цьому наголосив на тому, що БЮТ керується «подвійними стандартами». За його словами, БЮТ був ініціатором минулих дострокових виборів, а тепер «не гребуючи будь-якими засобами, робить все для того, щоб унеможливити проведення цих виборів, тому що на цей раз вони не в опозиції, а при владі».

«Це є класичний подвійний стандарт, який демонструється в політиці, який відбувається на очах у виборців», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також назвав «не більше, ніж блефом» заяви представників фракції БЮТ про необхідність прийняття бюджету на 2009 рік і змін до бюджету на поточний рік для фінансування армії і соціальних програм.

За словами В.КИРИЛЕНКА, блокування БЮТ трибуни ВР свідчить про те, що блок не хоче йти на дострокові вибори. «Але скажіть мені будь ласка, в чому тоді різниця між ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧЕМ, яких обох не можна винести зі своїх кабінетів і відірвати від своїх крісел, коли проголошуються вибори?» - заявив В.КИРИЛЕНКО.

У зв’язку з цим він нагадав, що рік назад В.ЯНУКОВИЧ також не хотів покидати посаду прем’єр-міністра України і йти на дострокові вибори. «Бачимо повну тотожність між двома політичними силами – БЮТ і Партією регіонів. В однакових ситуаціях вони і діють однаково – ніколи не борються за політичні принципи, а борються за своє перебування у владі», - наголосив лідер НУ-НС, підкресливши, що коаліція між “регіоналами” і «Нашою Україною» неможлива.

Водночас, за його словами, фракція НУ-НС може голосувати разом з ПР, коли йдеться про фінансування виборчого процесу.