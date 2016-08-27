"Сталінські часи повертаються": Порошенко про примусове утримання Росією заступника голови Меджлісу

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це Порошенко сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

«Одного з лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова було запроторено до психіатричної лікарні. Ми бачимо, що сталінські часи 30-х років XX століття повністю повертаються», - сказав президент.

Глава держави наголосив, що це є ще одним додатковим аргументом, чому має бути добра координація задля забезпечення глобальної безпеки.

«Відтак, це не є проблема виключно України, це проблема усього світу. І США, як світовий лідер, разом з нами стоїть і має стояти на сторожі глобальної безпеки», - підкреслив Порошенко.

Глава держави наголосив, що сьогодні сотні українців перебувають в заручниках, яких тримають в російських в'язницях і в тюрмах на окупованій території.

Президент також навів жахливий приклад утримання терористами в тюрмі сліпого українця Володимира Жемчугова, у якого ампутовані обидві руки, та наголосив, що росіяни не мають жодного пояснення, за що вони тримають наших заручників.

Президент закликав весь демократичний світ бути солідарним з Україною та посилити тиск на Росію як країну-агресора у зв'язку з грубим порушенням нею міжнародного права та прав і свобод українців на окупованих територіях нашої країни.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий «прокурор Республіки Крим» Наталія Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як «члена екстремістської організації «Меджліс кримськотатарського народу». «У березні 2016 р. громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет», - заявила Поклонська.

11 серпня так званий «суд» у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доправити Умерова у психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало зле, і «швидка» забрала його в лікарню.

16 серпня працівники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні у психдиспансер для проведення психіатричної експертизи.