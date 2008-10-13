Янукович: це катастрофа

Дострокові вибори до Верховної Ради України повинні відбутися якнайшвидше, заявляє лідер Партії регіонів України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЯНУКОВИЧА, він зазначив, що Партія регіонів “не підтримувала ідею проведення дострокових парламентських виборів”. “Ні минулих, ні тих, що мають відбутися тепер ”- зазначив він.

За його словами, протистояння на найвищих щаблях влади “досягло такого рівня, що може бути спровокований серйозний конфлікт, в який можуть бути втягнуті громадяни нашої країни”. Він вважає, що “верхівка зайнята виключно боротьбою за владні крісла”.

В.ЯНУКОВИЧ наголошує, що “панує хаос, не працюють ті державні механізми, які мають забезпечувати стабільність у суспільстві”. За його словами, результатом цього є зростання цін, погіршення життя людей. Він наголосив, що “у конфлікт вже втягують силові структури”, а “суди – в ручному управлінні”. “Це катастрофа ”- вважає В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, єдиним виходом із ситуації є “звернення до народу”. Він додав, що “люди повинні прийти до виборчих урн і таким чином припинити існуючу вакханалію”. Лідер Партії регіонів підкреслив, що “якщо цього не трапиться, боюсь, запасу міцності у системі державної влади вже не вистачить”.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, враховуючи ситуацію, яка склалася, “вибори повинні відбутися”. “На місце хаосу повинен прийти порядок. І робити це потрібно терміново” - додав він. За його словами, “досить ділити країну, нам всім потрібна стабільність”.