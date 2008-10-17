Рада суддів заявила Ющенку, що два його укази все одно не діють

Рада суддів України впевнена у правильності свого рішення про перепризначення Інни ОТРОШ на посаду голови Печерського районного суду міста Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховного суду України, зазначивши, що сьогодні, 17 жовтня, Рада суддів перепризначила І.ОТРОШ відповідно до встановленого на сьогодні порядку.

Як зазначають у ВСУ, таке рішення було прийнято внаслідок розгляду на засіданні ситуації, що склалася у Печерському районному суді міста Києва у зв’язку з виданням Президентом указів від 15 жовтня 2008 року № 932/2008 "Про відновлення деяких Указів Президента України" та № 933/2008 "Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 24 квітня 2007 року № 338".

Цими указами глава держави фактично поновлював на посаді голови суду колишнього голову Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА та, відповідно, звільняв з неї І.ОТРОШ, зазначили в прес-службі.

Разом з тим, додали у ВСУ, 16 жовтня 2008 року Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив дію обох указів Президента, і, таким чином, головою Печерського районного суду міста Києва залишилася І.ОТРОШ.

“У цій спірній правовій ситуації існувала небезпека повторення спроб дезорганізації роботи Печерського районного суду міста Києва у спосіб видання незаконних актів, блокування його роботи, втручання у здійснення правосуддя, тиску на суддів цього суду”, - підкреслили у Верховному суді.

Виходячи з цього, йдеться у повідомленні, Рада суддів України “визнала, що єдино правильним, юридично обґрунтованим розв’язанням цієї проблеми є перепризначення Інни ОТРОШ на посаду голови Печерського районного суду міста Києва”.

За даними прес-служби, відповідне подання на розгляд Ради суддів України вніс голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО на підставі пропозиції голови апеляційного суду міста Києва А.ЧЕРНУШЕНКА. Такому поданню, уточнюється в повідомленні, передував розгляд зазначеної ситуації Радою суддів міста Києва, яка також дійшла висновку, що забезпечення нормальної діяльності Печерського районного суду міста Києва можливе лише завдяки призначенню І.ОТРОШ в установленому порядку на посаду голови цього суду.

За вказане рішення проголосувала абсолютна більшість присутніх на засіданні членів Ради суддів України, додали в прес-службі Верховного суду України.