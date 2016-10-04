Рада знову не ухвалила порядок денний сесії

Як передає кореспондент УНІАН, за тижневий порядок денний після кількох невдалих спроб проголосували 233 народних депутатb із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Було також підтримано пропозицію включити до розгляду на поточному тижні проект постанови про звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів та органів місцевого самоврядування щодо здійснення контролю за станом правопорядку в державі та у відповідних територіальних громадах (№ 5198).

Згідно з проектом постанови № 5060, низка законопроектів знімається з розгляду як такі, що втратили актуальність та пропонуються на відхилення з інших підстав; частина законопроектів повертається суб’єктам права законодавчої ініціативи як такі, що потребують доопрацювання; частину передбачається вважати такими, що відкликані ініціаторами їхнього внесення.

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Водночас у проекті постанови серед питань, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях, є президентські законопроекти про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України та суддів (№ 1776) та про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади (№ 2217а).

Ще низка законопроектів значаться як такі, які доручається підготувати й доопрацювати для розгляду на сесії.