Луценко ініціює скорочення процедури зняття депутатської недоторканності

17:44, 28 вересня 2016
Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко ініціюватиме норму про зупинення дії закордонного паспорта народного депутата, щодо якого вноситиметься подання до Верховної Ради на зняття з нього недоторканності.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на спільній прес-конференції з керівництвом МВС та Нацполіції.

«Я буду просити допомоги депутатів у корегуванні порядку подання на скасування депутатської недоторканності з певного народного депутата. Хочу просити, щоб зменшилися терміни розгляду такого подання… Хотів би, щоб вони були стислішими», - заявив він.

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«Друге – після внесення офіційного подання на зняття депутатської недоторканності до спікера ВР, у відповідного депутата має зупинятися дія його закордонних паспортів. Це не є гарантією, що людина не втече, але така вірогідність зменшується достатньо сильно», - додав Луценко.

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