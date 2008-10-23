Депутат БЮТ: ні 7-го, ні 14 грудня виборів не буде

Дострокові парламентські вибори в Україні не можна провести ні 7, ні 14 грудня, наголосив народний депутат України (БЮТ) Валерій ПИСАРЕНКО, коментуючи заяву глави держави Віктора ЮЩЕНКА про можливу дату проведення дострокових виборів до Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, за його словами, «якщо б букмекерські контори приймали ставки на дату проведення позачергових парламентських виборів, то я не радив би людям ставити на 7 чи 14 грудня 2008 року, які пропонує Президент ЮЩЕНКО. Вони не виграють мільйон, тому що сьогодні немає жодної передумови для проведення виборів у ці дні».

«Навіть якщо ЦВК, Секретаріат Президента, Верховна Рада, Кабінет Міністрів і всі, хто відповідає сьогодні за проведення виборів, зберуться в одній кімнаті і будуть 24 години на добу працювати, щоб розпочати передвиборчі перегони 7 чи 14 грудня, зробити це технічно неможливо», - додав політик.

На думку В.ПИСАРЕНКА, сьогодні існує багато вагомих причин, які не дозволяють заявляти про вибори. Бютівець вважає, що Секретаріат Президента дезінформує главу державу і фактично вивішує білий прапор перед наступом світової фінансової кризи на Україну.

«До сьогодні не сформовані окружні виборчі комісії, не вирішено питання щодо фінансування виборів, про бюлетені для голосування взагалі забули. Останню крапку на виборчому процесі поставив Президент, зупинивши дію свого указу про дочасні вибори. Також не раджу забувати про те, що сьогодні діє судова заборона проводити дострокові парламентські вибори», - зазначив депутат.

За словами В.ПИСАРЕНКА, Віктор ЮЩЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ не звертають уваги і на той факт, що зараз 80 відсотків українців проти проведення дострокових парламентських виборів у країні. Депутат також вважає, що «не враховуються заяви керівників країн Європи та світової спільноти про утопічність думок українських політиків щодо виборів. Мрії про безмежну владу роблять незрячими політиків перед загрозливими викликами для всієї України».

«Всі наведені вище факти яскраво демонструють небажання окремих політиків зняти рожеві окуляри і об’єднатись задля протистояння світовій фінансовій кризі», - завершив політик.