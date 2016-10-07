Російська влада буде намагатися обміняти Сущенка на когось - Фейгін

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

Фейгін впевнений, що російська влада буде намагатися обміняти Сущенка на когось, і увесь цей процес буде тривати довго.

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Адвокат не виключає, що з боку України та інших країн можуть послідувати дзеркальні заходи проти російських журналістів. За словами Фейгіна, він попереджав про це російську владу.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації". Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство".

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має жодного стосунку до відомства.

Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенка. Захисник відвідав журналіста й повідомив, що Сущенко свою вину не визнає і має намір "воювати".