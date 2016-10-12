Україна та ОБСЄ узгодили план контролю над кордоном з РФ на Донбасі, Росія поки не погодилася - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам в рамках організованого Інститутом Горшеніна VI національного експертного форуму "Ключові питання року" у Києві.

Міністр зауважив, що план складається з таких пунктів, як розміщення на неконтрольованій ділянці кордону дев‘яти баз ОБСЄ, розміщення устаткування для спостереження за рухом на кордоні та розміщення груп ОБСЄ на всіх пунктах пропуску на кордоні.

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“Всі три фази в принципі погоджені з ОБСЄ, але Росія не дає нам це зробити. Якщо ми це зробимо, то фактично ми будемо мати достатньо надійну гарантію, що цей весь трафік російських регулярних військ, і техніки, і звичайно найманців, і боєприпасів - він буде перекритий ОБСЄ. І ця неконтрольована ділянка кордону буде під контролем ОБСЄ”, - сказав він.

“Сили ОБСЄ і плани відповідно є, немає тільки можливості дотиснути Росію, чим ми і займаємося”, - додав Клімкін.