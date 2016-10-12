Геращенко: "спочатку вибори, потім кордон" - уособлення спільної позиції ЄС, Україна має іншу

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Бачу, як слова французького президента щодо Донбасу обурили Інтернет. Насправді він не сказав жодного нового слова. Це позиція Франції і Німеччини, яка уособлює позицію ЄС: безпека - вибори (за українським законодавством і міжнародними стандартами, це важливо, і це вчора сказав Олланд, до речі) - кордон", - зазначила вона.

Перший віце-спікер зазначила, що позиція, яку Україна відстоює на всіх рівнях, "реалістична, а не фантастична і дещо інакша".

"Безпека (не тиждень без вогню, а виконання безпекового блоку повністю, разом з виведенням іноземної зброї і техніки) - гуманітарний блок (звільнення всіх незаконно утримуваних, без всякого непристойного шантажу амністією, яка має вступити в силу тільки з політичним блоком) - кордон (СММ ОБСЄ має бути на кордоні вже зараз!) - політичний блок (вибори за українським законами і міжнародним спостереженням). На цьому стоїмо. Вибори - з європейськими спостерігачами!", - написала Геращенко.

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Вона підкреслила, що якщо сьогодні депутатам і співробітникам Європарламенту та національних парламентів Європи заборонено відвідувати Донбас з міркувань безпеки, то ні про які вибори там не може бути і мови.

"Поки що в Мінську в політгрупі немає жодного компромісу щодо модальностей (виборів). Так звані "праймеріз" в ОРДЛО пройшли за кремлівським сценарієм, а не за українськими законами, тому ні про які вибори найближчої перспективи не може бути і мови", - констатувала вона.

На її думку, це "реалістичний підхід справжнього, а не на папері" врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, вчора Олланд заявив, що "готовий у рамках "нормандського" формату просуватися вперед", інакше це буде заморожений конфлікт, наголосивши, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України.

«Але для цього необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес. І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами. Іншими словами, Мінський процес – це серія етапів, і необхідно дотримуватися кожного. Насамперед, це припинення вогню, безпека, конфіскація зброї, а потім необхідно провести вибори», – деталізував він.