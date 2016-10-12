Геращенко: "спочатку вибори, потім кордон" - уособлення спільної позиції ЄС, Україна має іншу
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зазначає, що президент Франції Франсуа Олланд вчора не сказав нічого нового.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Бачу, як слова французького президента щодо Донбасу обурили Інтернет. Насправді він не сказав жодного нового слова. Це позиція Франції і Німеччини, яка уособлює позицію ЄС: безпека - вибори (за українським законодавством і міжнародними стандартами, це важливо, і це вчора сказав Олланд, до речі) - кордон", - зазначила вона.
Перший віце-спікер зазначила, що позиція, яку Україна відстоює на всіх рівнях, "реалістична, а не фантастична і дещо інакша".
"Безпека (не тиждень без вогню, а виконання безпекового блоку повністю, разом з виведенням іноземної зброї і техніки) - гуманітарний блок (звільнення всіх незаконно утримуваних, без всякого непристойного шантажу амністією, яка має вступити в силу тільки з політичним блоком) - кордон (СММ ОБСЄ має бути на кордоні вже зараз!) - політичний блок (вибори за українським законами і міжнародним спостереженням). На цьому стоїмо. Вибори - з європейськими спостерігачами!", - написала Геращенко.
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Вона підкреслила, що якщо сьогодні депутатам і співробітникам Європарламенту та національних парламентів Європи заборонено відвідувати Донбас з міркувань безпеки, то ні про які вибори там не може бути і мови.
"Поки що в Мінську в політгрупі немає жодного компромісу щодо модальностей (виборів). Так звані "праймеріз" в ОРДЛО пройшли за кремлівським сценарієм, а не за українськими законами, тому ні про які вибори найближчої перспективи не може бути і мови", - констатувала вона.
На її думку, це "реалістичний підхід справжнього, а не на папері" врегулювання конфлікту.
Нагадаємо, вчора Олланд заявив, що "готовий у рамках "нормандського" формату просуватися вперед", інакше це буде заморожений конфлікт, наголосивши, що головною метою Мінських домовленостей є встановлення миру, відновлення територіальної цілісності України.
«Але для цього необхідно провести вибори, необхідно забезпечити цей процес. І вже на завершення цього процесу уряд, українська влада могли б повернути контроль над своїми кордонами. Іншими словами, Мінський процес – це серія етапів, і необхідно дотримуватися кожного. Насамперед, це припинення вогню, безпека, конфіскація зброї, а потім необхідно провести вибори», – деталізував він.