Я сам бачив як міліція покривала "тітушок" – Яценюк перед допитом у справі Майдану

Про це він заявив перед дачею свідчень ГПУ у провадженні щодо злочинів, скоєних під час подій Революції Гідності

«Все, що відбувалося під час подій на Майдані, робилося по прямій санкції тодішнього вищого керівника держави. Слідство повинно з'ясувати роль кожного учасника організованого злочинного угруповання, яке очолювалася тодішнім президентом, - підкреслив Яценюк, додавши, що сьогодні на допиті мова йтиме про події 18-21 лютого 2014 року.

Поміж тим, Яценюк заявив, що слідство у справі злочинів проти Майдану повинно з’ясувати, для чого до тодішнього президента Януковича приїжджали посли Франції, Польщі та США.

Читайте такожЯценюк розповів у ГПУ про участь Росії у злочинах проти Майдану«Також в ході слідства буде встановлено роль і місце окремих народних депутатів. Хто голосував, хто не голосував. Чому Партія регіонів зникла з парламенту. Потім вона повернулася до парламенту з тією метою, щоб прийняти конституційні і законні постанови про відвід військ, про зупинення силової операції та про повернення до Конституції 2004 року», - сказав він.

Екс-глава уряду також підкреслив, що розслідування має з'ясувати, «як діяли працівники правоохоронних органів, коли вони фактично нацьковували «тітушок».

«Я сам був учасником тих подій і бачив, як у парку міліція покривала «тітушок», - підкреслив Арсеній Яценюк.