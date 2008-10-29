Парламент розпочав рятувати Україну від економічної кризи

Верховна Рада України розпочала розгляд законопроектів щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглядатиме 4 законопроекти з цього питання, що внесені Президентом України, Кабінетом міністрів, представниками фракції Партії регіонів та представниками фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Крім того, ВР розглядатиме проект постанови про першочергові заходи щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України, що внесена представниками фракції Комуністичної партії України.