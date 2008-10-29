Парламент розпочав рятувати Україну від економічної кризи
11:53, 29 жовтня 2008Політика
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ВР розглядатиме 4 законопроекти
Верховна Рада України розпочала розгляд законопроектів щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України.
Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглядатиме 4 законопроекти з цього питання, що внесені Президентом України, Кабінетом міністрів, представниками фракції Партії регіонів та представниками фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.
Крім того, ВР розглядатиме проект постанови про першочергові заходи щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України, що внесена представниками фракції Комуністичної партії України.
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