Фракція БЮТ вимагає від СБУ вибачень за звинувачення Тимошенко в зраді

Фракція БЮТ вимагає від Служби безпеки України вибачень за необґрунтовані звинувачення Юлії ТИМОШЕНКО в державній зраді.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною вимогою виступив депутат фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН під час розгляду у Верховній Раді України проекту закону про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Пакистану про взаємний захист секретної інформації, який представляв заступник голови СБУ Микола ГАЛАМБА.

Тим часом голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернув увагу депутатів на той факт, що голосування щодо ратифікації міжнародних угод здійснюється сьогодні за скороченою процедурою, що не передбачає запитань і відповідей урядовця, який представляє відповідний законопроект.

В результаті депутати фракції БЮТ не підтримали законопроект про ратифікацію угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Пакистану про взаємний захист секретної інформації – його підтримали тільки 103 депутати з 433, присутніх у залі.

«Служба безпеки України вкотре ухиляється від вибачень. Чому сьогодні в залі не присутній виконуючий обов`язки голови СБУ (Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – УНІАН)? Пан ГАЛАМБА є дуже шанованою людиною, яка очолює підрозділ зовнішньої розвідки. Цей підрозділ також перевіряв інформацію щодо фактів національної зради прем`єр-міністра, і він міг би представити відповідну інформацію. Саме тому наша фракція продемонструвала своє ставлення до цього законопроекту», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Після цього А.ЯЦЕНЮК був вимушений поставити законопроект на повторне голосування, в результаті якого 237 депутатів з 433, присутніх у залі, все-таки підтримали законопроект про ратифікацію.

За словами заступника голови СБУ, угода між Кабінетом Міністрів України й урядом Пакистану про взаємний захист секретної інформації створює правові підстави для співпраці між Україною і Пакистаном у сфері національної безпеки, протидії наркобізнесу, тероризму, злочинним угрупованням.