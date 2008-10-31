Герман пророкує голодні бунти, бо не змогла купити ані долара

Член Партії регіонів Ганна Герман стверджує, що намагалася в четвер придбати в обмінних пунктах долари, але в жодному з 15 в центрі Києва їх не знайшла.

"Петро Олексійович (Порошенко) казав, що гривня вже в порядку, курс в порядку, йдіть люди купуйте долари", - зазначила вона в ефірі "5 каналу".

"Я не знаю, чи був він хоч в одному обмінному пункті. А я сьогодні обійшла 15 обмінних пунктів у центрі Києва і в жодному я не змогла купити ані одного долара", - заявила депутат.

За словами Герман, "те, про що говорить Петро Олексійович - це для багатих, тих, хто має доступ до ресурсів".

"Чому ніхто не відповів за те, що вчора був неправильний курс, якщо він має бути такий, як сьогодні?", - обурилася депутат.

"Чому вже кілька днів йдуть колосальні спекуляції на міжбанківській біржі і на цьому наживають страшенні гроші олігархи, які мають інформацію, знають, який буде курс, і знають, коли він підвищиться і коли знизиться", - додала Герман.

"Ці питання я б хотіла сьогодні поставити і на ці питання хотіла б отримати відповідь, якби було кому їх ставити. Але кому їх ставити?", - запитала депутат.

"Чи Україна має сьогодні президента? Якщо вона його має, чому того президента ніхто не слухає? Чому президент видає укази, які ніхто навіть не збирається виконувати?", - продовжила Герман.

"Чи Україна має сьогодні суди? Ні, в Україні немає судів, бо Тимошенко ті суди знищила. Вона висуває своїх депутатів, які можуть бити суддю. В Україні влади немає сьогодні", - пояснила вона.

Герман заявила, що "треба міняти цю владу, але оскільки ніхто не хоче виборів, владу змінить народ".

"Ми стоїмо перед небезпекою голодних бунтів. Це будуть страшні стихійні народні виступи", - попередила депутат.

Коментуючи голосування Верховної Ради по закону про антикризові заходи і перенесення другого читання на п`ятницю, Герман повідомила, чому голосування не провели в четвер:

"Не тому ми не голосували, що Яценюк не поставив на голосування, а тому що БЮТ і "Наша Україна" гризлися між собою на нарадах у Яценюка і так і не дійшли згоди. Ось у чому причина".

Українська правда