На Чернігівщині у ДТП загинули двоє громадян Молдови, ще двоє травмовані

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, аварія сталася вчора на 93 км автодороги Київ – Чернігів - Нові Яриловичі (Козелецький район). Водій мікроавтобусу "Mercedes-312" не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся.

Читайте такожБіля Львова сталася смертельна ДТП: водій втік з місця пригоди (фото)

Внаслідок ДТП двоє пасажирів, 1971 та 1975 років народження, померли на місці події, ще двоє пасажирів, 1997 та 2015 років народження, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Козелецької центральної районної лікарні. Водій та всі пасажири - громадяни Республіки Молдова.

Причиною аварії стало розірвання колеса під час руху мікроавтобуса, зазначається в повідомленні.

За фактом ДТП проводиться перевірка.