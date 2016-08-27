Винуватцем смертельної ДТП з дітьми на Чернігівщині виявився відомий волонтер (фото, відео)

6-річний хлопчик від отриманих травм загинув, його чотирьохрічна сестра та 13-річний брат – у реанімації.

Дівчинка у дуже тяжкому стані. Усі діти з однієї родини.

45-річний водій не впорався із керуванням, адже був п'яним, у крові виявили 1,6 проміле.

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Пізніше з'ясувалося, що за кермом Ford Focus був відомий волонтер - Олександр Хомазюк, який 2 роки життя присвятив допомозі армії.

Як повідомляв УНІАН, за даними сектора комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, 26 серпня п’яний водій автомобіля «Форд Фокус», мешканець м.Городні, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на трьох малих дітей - хлопчиків 2003 і 2009 років народження та трирічну дівчинку. У результаті 7-річний хлопчик від отриманих травм загинув на місці пригоди, а двоє інших з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлені до дитячої обласної лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження згідно з ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.