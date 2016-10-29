Прокурор про справу Лукаш: Слідство знаходиться на етапі завершення

Справа екс-міністра юстиції Олени Лукаш щодо заволодіння коштами шляхом зловживання службовим становищем знаходиться на завершальному етапі. Про це повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає «ZN,UА».

За словами Горбатюка, наразі ГПУ чекає на результати останньої експертизи.

«Слідство знаходиться на етапі завершення, ми очікуємо результатів останньої експертизи. Після цього, на мою думку, прокурор буде мати підстави для відкриття матеріалів стороні захисту для ознайомлення ", - розповів він.

Крім того, прокурор підкреслив, що було також відкрито кілька проваджень щодо ситуації із неправильним інформуванням інститутів ЕС, які перевіряли діяльність міністра юстиції в той час, коли цю посаду займала Лукаш.

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"Перше - розтрата коштів на американську юридичну фірму для опротестування рішення Європейського суду по незаконному арешту Тимошенко. Друге - витрати коштів на дослідження з порівняльного аналізу європейського та українського законодавства", - пояснив Горбатюк.

Нагадаємо, у березні Європейський Союз продовжив санкції для екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, в тому числі колишнього міністра юстиції, ще на один рік.

Служба безпеки України повідомила про «спецоперацію» із затримання Лукаш 5 листопада 2015 року. Згодом з`ясувалося, що вона до цього постійно перебувала в Києві і жила у будинку своєї матері.

6 листопада Печерський суд обрав Лукаш запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою звільнення під заставу 5,1 млн грн. Заставу за неї вніс Вадим Новинський.

ГПУ підозрювала Лукаш у заволодінні коштами державного бюджету у розмірі 2,5 млн грн і вчиненні службової підробки, що спричинило тяжкі наслідки, під час її перебування на посаді міністра юстиції.

28 грудня Солом`янський суд Києва скасував запобіжний захід стосовно Лукаш і зняв з неї процесуальні обов`язки.