Ростовський суд розгляне запит України про допит Януковича по відеозв'язку





Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«В Мін'юст Росії з Мін'юсту України надійшли названі запити, адресовані Радянському районному суду Ростова-на-Дону. Запити направлені в російський суд. При надходженні матеріалів за результатами їх розгляду Мін'юст Росії проінформує українську сторону », - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після кількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.

18 травня 2016 року його адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович українське громадянство не міняв і російське не отримував.