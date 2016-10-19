Ростовський суд розгляне запит України про допит Януковича по відеозв'язку
Міністерство юстиції Росії підтвердило отримання запиту від України про допит по відеозв'язку біглого екс-президента Віктора Януковича і колишнього командувача внутрішніми військами Станіслава Шуляка.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.
«В Мін'юст Росії з Мін'юсту України надійшли названі запити, адресовані Радянському районному суду Ростова-на-Дону. Запити направлені в російський суд. При надходженні матеріалів за результатами їх розгляду Мін'юст Росії проінформує українську сторону », - йдеться в повідомленні.
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Як повідомлялося, 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це сталося після кількох місяців протестів в Україні, які закінчилися кровопролиттям.
18 травня 2016 року його адвокат Віталій Сердюк заявив, що Янукович українське громадянство не міняв і російське не отримував.