Нацрада реформ хоче ввести нульові декларації для всіх українців

Про це заявив секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків у понеділок, 31 жовтня, під час брифінгу.

Шимків зазначив, що наступним кроком антикорупційної реформи має стати запровадження нульового декларування, яке передбачає необхідність надати дані про доходи та майно для всього населення країни.

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«Впровадження в майбутньому нульової декларації для всіх громадян України є важливою частиною реформи», - наголосив заступник глави АП.

«У нас в Україні досить безпрецедентний випадок у світовому масштабі, тому що такого рівня публічності не існує в жодній країні світу. Це факт. Ви не знайдете в реєстрах європейського співтовариства інформації про готівкові кошти політиків і держслужбовців, ви не знайдете інформації про їхні особисті речі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Система електронного декларування почала працювати з 1 вересня 2016 року.