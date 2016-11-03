Новинський заявив, що з України "їхати не збирається", але завтра летить на Афон

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав журналістам, коментуючи інформацію генерального прокурора Юрія Луценка про підготовлене подання до Верховної Ради з проханням дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

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«Нікуди не виїжджав з країни, не їду і їхати не збираюся», - сказав депутат.

При цьому Новинський підкреслив, що змушений виїхати, оскільки раніше у нього була запланована на завтра поїздка на Афон.

«Там зараз перебуває блаженніший митрополит Онуфрій (УПЦ (МП)), і я приєднуюся до нього», - сказав депутат.

«Повертаюся звідти, швидше за все, в понеділок. Тобто, ця була запланована поїздка, і не робіть з цього сенсації», - підкреслив депутат, звертаючись до журналістів.

При цьому він повідомив, що завтра вилетить «о 10-й або 11-й ранку».

Як повідомлялося, раніше сьогодні генпрокурор Луценко оприлюднив скан-копію подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень під час незаконного позбавлення волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що Новинський є одним з підозрюваних у справі проти екс-президента Віктора Януковича щодо незаконного тиску на УПЦ (МП).