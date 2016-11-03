Новинський заявив, що з України "їхати не збирається", але завтра летить на Афон
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський заявив, що завтра вилетить на Афон, але повернеться найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав журналістам, коментуючи інформацію генерального прокурора Юрія Луценка про підготовлене подання до Верховної Ради з проханням дати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.
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«Нікуди не виїжджав з країни, не їду і їхати не збираюся», - сказав депутат.
При цьому Новинський підкреслив, що змушений виїхати, оскільки раніше у нього була запланована на завтра поїздка на Афон.
«Там зараз перебуває блаженніший митрополит Онуфрій (УПЦ (МП)), і я приєднуюся до нього», - сказав депутат.
«Повертаюся звідти, швидше за все, в понеділок. Тобто, ця була запланована поїздка, і не робіть з цього сенсації», - підкреслив депутат, звертаючись до журналістів.
При цьому він повідомив, що завтра вилетить «о 10-й або 11-й ранку».
Як повідомлялося, раніше сьогодні генпрокурор Луценко оприлюднив скан-копію подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.
У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень під час незаконного позбавлення волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.
У свою чергу прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган додала, що Новинський є одним з підозрюваних у справі проти екс-президента Віктора Януковича щодо незаконного тиску на УПЦ (МП).