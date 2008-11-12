Турчинов: Ющенко "здав" одного з найближчих людей

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що сьогодні Партія регіонів здійснила переворот у Верховній Раді України.

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

На його думку, сьогоднішнє голосування за відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови ВР відбулося в порушення Регламенту ВР та конституційних норм.

«Партія регіонів захопила президію. Я нагадаю, що вчора відбулося легітимне голосування за зняття ЯЦЕНЮКА, і депутатів, необхідних для цього рішення, не налічували ні Партія регіонів, ні комуністи, ні Блок Литвина, ні «Наша Україна». За процедурою ВР, тільки можна один раз під час однієї сесії ставити (на голосування) таке питання… Перекреслили конституцію, Регламент ВР, і фактично сьогодні був переворот у Верховній Раді – незаконно, повторно, не голосуючи бюлетенями, скориставшись нормою про можливість відсторонення голови парламенту від ведення засідань, фактично захопили і зробили переворот», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, Президент України Віктор ЮЩЕНКО «здав» одну із найближчих зі свого оточення людину задля реалізації домовленості з Партією регіонів. «Стратегія на дестабілізацію взяла гору. Віктору Андрійовичу ЮЩЕНКУ треба набратися мужності і сказати, що він готовий формувати більшість з Регіонами.

На жаль, ми спостерігаємо іншу картину – система дестабілізації парламенту, діяльності Кабінету Міністрів, і тоді залишається формула якоїсь потенційної диктатури, коли в умовах неможливості роботи парламенту та уряду є центр прийняття рішень – це 10-20 років (тому) в часи радянського тоталітаризму», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.