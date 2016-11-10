Росія захоплює нових заручників для шантажу України – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко написала у Facebook.

«В окупованому Криму ідейними послідовниками НКВД з ФСБ затримано за надуманими і нікчемними звинуваченнями чергових жертв-українців. РФ продовжує своє полювання на українців: сафарі на Донбасі, де вбиває і калічить і хапання в пастку на окупованих територіях і в самій РФ», - заявила вона.

Згідно з повідомленням Геращенко, Росія захоплює нових заручників для подальшого шантажу України.

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«Навіщо Москві нові бранці? Перше і очевидне: продовжувати шантажувати Україну, вимагаючи викуп (у вигляді певних політичних вимог). Друге: спроба дискредитувати Україну, перекласти з хворої голови на здорову. Намагаючись переключити увагу світу з агресивної політики Москви на провокації. Це спроба вбити в голову світу ідеологему, що Крим це не українська територія», - вважає Геращенко.

За її словами, українських бранців стає більше, а норми дипломатії та міжнародного гуманітарного права в РФ не працюють, бо до затриманих навіть не допускають консулів.

«Але Україна буде боротися за кожного свого громадянина. І вимагати від світу солідарності і підтримки в цих питаннях», - запевнила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ РФ заявили про затримання 9 листопада чергової «диверсійної групи Міноборони України» в окупованому Севастополі.

«Федеральною службою безпеки 9 листопада в місті Севастополі затримано членів диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міноборони України, які планували здійснення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури та життєзабезпечення півострова Крим», - йдеться в повідомленні прес-служби ФСБ.

У свою чергу, Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР в окупованому Севастополі.

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростовує заяви ФСБ РФ про нібито затриманих співробітників ГУР у Севастополі», - йдеться в заяві на сайті Міноборони.

«Цей черговий фейк російських спецслужб спрямовано на приховування особистих репресивних дій проти жителів півострова, а також з метою дискредитації України в очах міжнародного співтовариства», - додали в розвідці.