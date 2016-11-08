У Кремлі нагадали про свої умови "розмороження" конфлікту з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в Москві, виступаючи у Фонді публічної дипломатії імені Горчакова.

«Росія зацікавлена у розв‘язанні конфлікту біля своїх кордонів більше, ніж будь хто інший, незважаючи на те, що періодично ви чуєте твердження, що ніби ми хочемо штучно цей конфлікт затягувати, зберігаючи його в такому замороженому стані назавжди. Це спроби перекласти проблему з хворої голови на здорову», - зазначив Лавров.

Він заявив про необхідність докласти зусиль для відновлення взаємодовіри, яка була серйозно підірвана через «українську кризу».

«Всі ми згодні з тим, що на порядку денному залишається швидке і повне виконання Мінських угод, у рамках яких Київ взяв на себе цілком конкретні зобов'язання надати Донбасу особливий статус, закріпивши його в Конституції України, ухвалити закон про амністію, провести місцеві вибори», - запевнив глава МЗС РФ.

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«Наголошую, що йдеться про базові європейські стандарти, які передбачають для громадян право на місцеве самоврядування, на безперешкодне використання рідної мови», - додав він.

Лавров вважає, що спроби ізолювати Росію не раз призводили до тяжких наслідків для всієї Європи.

За його словами, в сучасному взаємопов'язаному світі створити окремі острівці безпеки більше не вдасться.

«Загальні для всіх проблеми потрібно розв‘язувати спільно. А, отже, без об'єднання всіх держав забезпечити Європі гідне місце в новій системі світобудови не вийде. Історія не раз показувала, що спроби ізолювати Росію незмінно приводили до тяжких наслідків для всього континенту», - сказав він, і додав, що активне залучення Росії супроводжувалося тривалими періодами стабільності.

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Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Попри заяви російської влади, російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують стріляти по позиціях українських військових. Так, за минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі та французькі пропозиції щодо основних критеріів «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької та Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.

Пізніше у Кремлі заявили, що глави країн «нормандського формату» в Берліні не обговорювали розміщення озброєної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, президент РФ Володимир Путін лише дав «потенційну згоду».