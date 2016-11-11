У ГПУ розширили обвинувачення меру Бучі

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, про це заявив начальник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Володимир Гуцуляк.

«Якщо він (мер) буде співпрацювати зі слідством, то нас задовольняє наявний на сьогодні запобіжний захід – домашній арешт, якщо ж він буде протидіяти, буде тиснути на свідків, підбурювати людей, то ми це будемо розцінювати як чинення перешкод слідству, і, відповідно, будемо ініціювати зміну запобіжного заходу на тримання під вартою», - сказав Гуцуляк.

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Він також повідомив, що меру і секретарю Бучанської міської ради розширено обвинувачення і 10 листопада 2016 року повідомлено вже змінену підозру, а саме: додатково інкриміновано ще 10 га незаконно відчужених земель.

Як повідомлялося, Генпрокуратура 11 жовтня оголосила підозру голові та секретарю Бучанської міської ради в незаконній передачі у власність земель лісового фонду.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що голові міськради Бучі інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю міськради – 1,024 га.

13 жовтня за клопотанням прокуратури Печерським районним судом Києва їм обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 22.00 години до 07.00 години із застосуванням електронного засобу контролю (так званого «браслету»).