Селяни взяли в облогу Львівську обласну раду (фото)

Кілька сотень жителів сіл Львівської області пікетують обласну раду на знак протесту проти рейдерського захоплення земель.

Як передає кореспондент УНІАН, акція ініційована всеукраїнським об’єднанням “Свобода” і проходить під гаслом “Ні – корупції у сфері земельних відносин!”. В акції беруть участь жителі сіл Малехів, Муроване, Раковець, Сороки Львівські.

В даний час відбувається засідання позачергової сесії обласної ради, що була ініційована представниками фракції ВО “Свобода” для розгляду питання рейдерських захоплень земель.

“Ми протестуємо проти захоплення потужними фінансовими групами за сприяння чиновників місцевих органів влади земельних ділянок у селах, які прилягають до Львова і мають високу цінність. Тут причетні і чиновники Львівської облдержадміністрації, і Львівської обласної ради. Ми передали народним обранцям текст ухвали учасників пікетування, яку також буде скеровано і до Президента України, основною вимогою якої є усунення з посад начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації М.КОЖУШКА, голів Жовківської та Пустомитівської райдержадміністрацій, які “доклалися” до протиправного продажу земель Львівщини”, - повідомив голова Львівської міської організації ВО “Свобода”, депутат міськради Іван ГРИНДА.

Також активісти ВО “Свобода” сьогодні направили до Вищої ради юстиції, Ради суддів України, парламентського комітету з питань правосуддя ухвалу учасників акції з вимогою провести перевірки та усунути з посад суддів, в діях яких містяться ознаки корупції під час розгляду земельних питань.