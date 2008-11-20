Янукович заявляє, що у ВР ідуть переговори про відставку Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що у Верховній Раді України ведуться переговори про новий формат коаліції і відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в ході X з`їзду російської політичної партії «Єдина Росія» в Москві.

“Переговори ведуться не тільки щодо кандидатури спікера. Переговори ведуться і щодо переформатування коаліції, переговори ведуться щодо можливої відставки уряду», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що в умовах глобальної економічної кризи політики повинні дійти політичного консенсусу, а політичні партії, які представлені у парламенті, незважаючи на різні ідеологічні позиції, повинні подумати, на якій основі об`єднатися.

В.ЯНУКОВИЧ також запропонував оголосити мораторій на політичні питання, які розділяють суспільство, і припинити недружню риторику по відношенню до стратегічного партнера України – Росії.

На його думку, необхідно подумати над питаннями, які об`єднують суспільство.