Генпрокуратура зняла з розшуку депутата-регіонала

Генеральна прокуратура зняла з розшуку депутата Київради від Партії регіонів Олексія ОМЕЛЬЯНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це УНІАН повідомив начальник Слідчого управління Генпрокуратури Петро КОВАЛЬ.

«Розшук знятий. Він з’явився добровільно (на допит до слідчого – УНІАН) близько півтора тижні тому і дав пояснення», - сказав він, додавши при цьому, що О.ОМЕЛЬЯНЕНКО «зараз постійно з’являється на виклики».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що керівника фракції Партії регіонів у Київраді О.ОМЕЛЬЯНЕНКА у зв’язку з порушенням стосовно нього кримінальної справи за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем) оголошено у розшук.