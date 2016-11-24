У МЗС РФ резолюцію щодо пропаганди Росії і ІДІЛ назвали "витівкою низки депутатів"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, в ЄС не припиняються зусилля щодо «демонізації Росії». «Параноя просто зашкалює. Інакше як параноєю це неможливо назвати», - сказав вона.

При цьому Захарова стверджує, що РФ не веде пропаганду проти ЄС і пояснила цю резолюцію наявністю внутрішніх проблем.

За її словами, Росія не ворог для Європи і не хоче їй зла.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада, депутати Європейського парламенту проголосували резолюцію, спрямовану проти пропагандистського тиску Росії на країни Євросоюзу з метою їх розділення.

Документ підтримали 304 євродепутати, проти висловилися 179 і 208 утрималися.

У Європарламенті попередили, що пропагандистський тиск на ЄС з боку Росії та ісламістських терористичних груп зростає. У резолюції наголошується, що Євросоюз повинен протистояти дезінформаційній кампанії і пропаганді таких країн, як Росія, а також недержавних суб'єктів, таких, як ІДІЛ, Аль-Каїда та інших насильницьких джихадистських терористичних груп.

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У резолюції наголошується, що ворожа пропаганда проти Євросоюзу та його держав-членів намагається спотворити правду, спровокувати сумнів, розділити ЄС і його північноамериканських партнерів, паралізувати процес прийняття рішень, дискредитувати інститути Європейського Союзу і посіяти страх і невпевненість серед громадян ЄС.

Євродепутати попереджають, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС з часу анексії Криму і веде гібридну війну на Донбасі. Вони зазначають, що «російський уряд застосовує широкий спектр інструментів, таких як мозкові центри, багатомовні телевізійні станції, як Russia Today, псевдоінформаційні агенції та мультимедійні сервіси, такі, як Супутник, соціальні медіа та інтернет-тролі, щоб кинути виклик демократичним цінностям і розділити Європу».