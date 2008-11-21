У Ющенка розкусили причину ревнощів Януковича до Тимошенко

У Секретаріаті Президента України вважають, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ змагаються за прихильність Кремля.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

На його думку, досить символічно, що В.ЯНУКОВИЧ відвідав Росію практично відразу після того як зустріч з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ провела глава українського уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

«Очевидно, що ревносні настрої лідера Партії регіонів побудили його терміново підтвердити свою лояльність російським партнерам. А це може говорити про одне - змагання за прихильність Кремля набирають нових обертів», - припустив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Насправді подібні кроки лише підтверджують наявність в українських політиків своєрідного комплексу меншовартості. Пора зрозуміти, що Україна - незалежна держава зі своєю дорогою розвитку. Тому постійні консультації провідних політичних гравців у закордонних кабінетах принижують в першу чергу їхню ж гідність», - підкреслив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Думаю в українського виборця виникає справедливе запитання, яка була необхідність лідеру однієї з найбільших українських політичних сил брати участь у з`їзді партії «Единая Россия», де розглядались питання стратегії соціально-економічного розвитку Росії, поправки до статуту партії та переобрання керівних органів партії», - зауважив заступник глави Секретаріату.

На його переконання, українським політикам потрібно відходити від практики погодження усіх кроків за кордоном.

«Досвід останніх років засвідчує, що усі політичні кризи значною мірою були привнесені ззовні. Тому чим швидше українські політики зрозуміють, що усі ключові рішення мають прийматися тут, в Україні, тим швидше ми досягнемо політичного порозуміння і стабільності», - наголосив А.КИСЛИНСЬКИЙ.