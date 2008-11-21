Тимошенко оголосила догану заступнику міністра
15:49, 21 листопада 2008Політика
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Падалко дістав за неналежне виконання...
Кабінет міністрів України розпорядженням № 1435-р від 19 листопада 2008 року притягнув до дисциплінарної відповідальності заступника міністра промислової політики України Віктора ПАДАЛКА.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.
У розпорядженні відзначено, що В.ПАДАЛКУ оголошено догану за неналежне виконання службових обов’язків.
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