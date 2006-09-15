Поживанов: Ющенко особисто ініціював заяву Рибачука про відставку

Народний депутат України від фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО особисто ініціював підписання главою Секретаріату Президента Олегом РИБАЧУКОМ заяви про відставку.

Таку думку він висловив сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН.

«О.РИБАЧУК ролі керівника Секретаріату в повному обсягу, на мій погляд, ніколи не виконував. І звідси всі проблеми, які виникали з непорозумінням між Президентом і депутатами», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Він відзначив, що за час роботи О.РИБАЧУКОМ главою Секретаріату у нього склалася думка, що все робилося спеціально, «аби Президент не чув інші точки зору».

«Він (Президент – УНІАН) задовольнявся тією інформацією, яку давало оточення, а воно не пускало будь-кого, хто міг вплинути на ухвалення тих чи інших рішень Президентом України», - наголосив депутат.

Зокрема, В.ПОЖИВАНОВ відзначив, що швидше за все й останні рішення Президента з коаліційних питань також ухвалювалися під впливом О.РИБАЧУКА.

«Все, що пов`язано з тією самою коаліцією, з тими самими програмами, якимись незрозумілими речами, які, на мій погляд, дуже шкодили іміджу Президента, тому що люди чекали і чекають твердої руки з виконання тих обіцянок, які було дано під час президентської кампанії і парламентської», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Віктор ЮЩЕНКО підтвердив журналістам, що прийняв відставку глави свого Секретаріату Олега РИБАЧУКА.