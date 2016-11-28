Янукович стверджує, що не є підозрюваним у справі екс-"беркутівців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час допиту у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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Представник сторони обвинувачення від Генеральної прокуратури, прокурор Олексій Донський, звертаючись до Януковича із запитанням, назвав його підозрюваним у тих же злочинах, які належать до предмету даного судового розгляду. Прокурор запитав, чи є в екс-президента будь-які підстави щось приховувати у даному провадженні.

"Я вперше від вас чую, що я є підозрюваний по цій справі", - заявив Янукович.

Своєю чергою, прокурор наполягав, що підозра Януковичу була вручена в законний спосіб. За його словами, 7 квітня вона була вручена його захисникам, і тому прокурор знову повторив запитання, що, враховуючи статус Януковича як підозрюваного і враховуючи те, що він добровільно погодився давати свідчення, чи є в нього підстави щось приховувати.

Після цього адвокат Януковича Віталій Сердюк наголосив, що Янукович не є підозрюваним у справі п'ятьох колишніх "беркутівців".

"Я прошу зняти це запитання, тому що ніякої підозри у цій справі немає. Є статус свідка. Навіщо прокурор повідомляє і вводить в оману присутніх учасників процесу?", - сказав Сердюк.

У цьому зв'язку суд попросив прокурорів ставити коректні запитання.

Янукович також сказав, що в нього не має підстав щось приховувати.