Суд оголосив перерву у допиті Януковича

У Святошинському райсуді Києва, де по відеозв’язку із Ростова як свідка у справі п'ятьох екс-"беркутівців", обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, допитують екс-президента України Віктора Януковича, оголосили перерву.

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Наразі Януковича встигли опитати представники захисту та звинувачення, кожна сторона мала по одній годині.

Після перерви протягом 30 хвилин буде проведене опитування потерпілою стороною.