Пинзеник звинуватив банкірів в егоїзмі

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що банки виявляють економічний егоїзм у відношенні з реальним сектором економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами міністра, сьогодні банки використовують вилучені кошти рефінансування не на кредитування реального сектору економіки, а використовують їх для роботи на валютному ринку.

Як повідомляв УНІАН, Президент України закликав Національний банк посилити свою політику в підходах до формування резервів комерційних банків, а також політику рефінансування.

“Якщо НБУ включає інструмент рефінансування, то ці кошти не повинні йти на валютний ринок для спекулятивних операцій. Це заборонено”, - сказав В.ЮЩЕНКО 20 листопада під час наради з керівництвом НБУ та комерційних банків.

За інформацією Президента, за листопад Нацбанк надав кредитне рефінансування 110 банкам на 40 млрд. грн. З них 94 банки отримали рефінансування на термін більше року в сумі 28 млрд. грн. Овернайт отримав 71 банк на суму 29 млрд. грн.

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що на сьогодні наднормативна ліквідність банків, без урахування обов`язкових резервів, становить 15,7 млрд. грн.

Попри таку ситуацію і таку політику НБУ, обсяг кредитування реальної економіки комерційними банками знижується, а вільні гривневі кошти йдуть на валютний міжбанк, додав Президент.

“Давайте забудемо про те, що частина рефінансування йде на підтримку економіки. Не йде вона на підтримку економіки. Тоді залишається одна позиція - валютний ринок”, - сказав він.