Черновецькому пообіцяли, що його тепер знатимуть і в Москві

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ в день свого народження прийняв подарунки і привітання від представників дипломатичного корпусу, акредитованих в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулася зустріч Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з послами, яких очолював дуаєн Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

Зустріч відбулася в Київській адміністрації. На зустрічі мер Києва був із дружиною Аліною АЙВАЗОВОЮ і онукою Аліною.

Представники дипкорпусу подарували мерові столиці України картину художника Козловського, на якій зображено Софійську площу з пам`ятником Богдану Хмельницькому в Києві.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що всім їм небайдуже, як розвивається столиця України, і сказав, що знає, наскільки складно управляти таким великим містом і скільки сил для цього треба. У зв`язку з цим він додав, що всі посли бажають Київському міському голові успіхів і міцного здоров`я.

«Ми знаємо, вас люблять кияни, а зараз знатимуть і в Москві», - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ подякував за подарунки і привітання й зізнався: «Я всю ніч не спав, думав, як пройде для мене цей нелегкий день».

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, його життя відбулося, і сьогодні він пишається тим, що є мером Києва.

В інтерв`ю журналістам після проведеної зустрічі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що його життя – «життя простого радянського хлопця», який 40 із 57 своїх років прожив при соціалізмі.

Він повідомив, що був сьогодні на кладовищі, на могилі своєї мами, і молився за неї в церкві. Він сказав, що саме мама навчила його любити людей, які потребують турботи. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також зазначив, що для нього вона найдорожча жінка в світі.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що всього у своєму житті добився своїми силами і своїми руками, але при цьому зазначив: «Моє щастя не в грошах, а в тому, що я повністю відданий сьогодні служінню киянам і Києву, а потім вже – своїй сім`ї».

Він висловив жаль, що мало буває в сім`ї, і сказав, що вдячний своїм близьким за розуміння. Особливу подяку він висловив своїй дружині, яка завжди, за словами мера, його розуміє, і яка віддала йому 30 років свого життя. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що коли вони тільки познайомилися, їй було 17 років, і це була дівчина його мрії.

Міський голова похвалився, що одержав сьогодні вже сотні привітань не тільки від своїх близьких, але й сотні привітань киян, яким він має намір відправити лист подяки з «частинкою свого серця».

На питання, який він більш за все хоче одержати подарунок у свій день народження, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Головний подарунок для мене – це мої онуки. Їх четверо. Всі вони Льоні й Аліни на мою честь і моєї дружини, окрім одного - Вані, який має прізвище мого зятя СУПРУНЕНКО – депутата Київради. Це головний подарунок – їхня любов до мене. Я їх страшно люблю».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що він щасливий. За його словами, хоча він сьогодні й одержав звичайні подарунки, але головним для нього є любов близьких. Так від онуки він одержав вранці «чудовий ніжний поцілунок». «І вона збрехала, що любить мене більше, ніж бабусю», - додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Дружина, у свою чергу, повідомила пресі, що їй дуже складно було вибрати подарунок для свого чоловіка, у якого все є, і тому подарувала фотографію, на якій вона з онукою Аліною. «У цій фотографії багато любові. Я подарувала йому свою любов», - сказала А.АЙВАЗОВА.