Хостікоєв: у мене на столі лежав мільйон, лиш би я покинув БЮТ

Народний артист України, колишній депутат Київської міської ради Анатолій ХОСТІКОЄВ заявляє, що йому пропонували мільйон доларів за перехід з фракції БЮТ до іншої фракції Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську на зустрічі з журналістами. «У мене на столі лежав мільйон доларів, лиш аби я покинув фракцію БЮТ у Київраді і перейшов в іншу, - наголосив А.ХОСТІКОЄВ. - Проте я нікого не зрадив». Водночас він не уточнив, в яку фракцію мав перейти.

Актор зауважив: «Політика - це не моє. Театр-це моя, це наша з Наталею (дружина артиста – акторка Наталя СУМСЬКА - УНІАН) сутність».

Як сказав А.ХОСТІКОЄВ, «мені було соромно носити депутатський значок Київської міськради п’ятого скликання. У нашій країні депутатство настільки дискредитоване, що бути депутатом дуже соромно. Я зрозумів, що політика з мене не вийде, тому що кожен має робити свою справу, і я попросив у Юлії Володимирівни (ТИМОШЕНКО) відступне».

Відповідаючи на запитання, чи варто мудрим, порядним людям, зокрема відомим артистам йти у політику, А.ХОСТІКОЄВ зазначив, що стати депутатом Київради від БЮТ його попросила Юлія ТИМОШЕНКО «після буремних подій Помаранчевого майдану, де було багато цікавого і багато справжнього».

«Для мене Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО) і Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) були єдиним цілим, вони робили спільну справу, - підкреслив відомий актор. - Сьогодні багато хто розчарувався, але я не жалкую».

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ц. р. Київська міська рада достроково припинила повноваження депутата від фракції БЮТ А.ХОСТІКОЄВА.

Рішення було прийнято у зв’язку із заявою А.ХОСТІКОЄВА від 12 червня 2008 року про складання депутатських повноважень за власним бажанням та у зв’язку з активною гастрольною діяльністю.