Ющенко вручив нагороди за вклад у дослідження Голодомору

19:52, 25 листопада 2008
Політика
1231 0

"Символічно, що збіглися дві дати"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди за внесок у дослідження Голодомору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Української держави.

“Від імені держави я хотів би подякувати за сумлінне ставлення до наших святинь – нашої свободи, нашої територіальної цілісності і нашої незалежності», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент назвав символічним те, що цього року 22 листопада збіглися дві дати – День Свободи та 75-ті роковини Голодомору.

“Я переконаний, що це подія, яка залишиться за українською нацією. Вона дала колосальний шанс робити зміни в Україні”, – сказав В.ЮЩЕНКО про історичне значення подій осені 2004 року, враховуючи, що 22 листопада в Україні було проголошено Днем Свободи.

У своєму виступі глава держави вкотре підкреслив, що Голод 1932-33 років носив штучний характер.

«Це була боротьба за нашу свободу, боротьба за нашу незалежність. Це убивство голодом, і звідси поступають уроки, які треба виносити сьогоднішньому поколінню і передавати далі, щоб це не повторилося», – констатував В.ЮЩЕНКО.

Він подякував дослідникам за відновлення історичної правди про Голодомор та відзначив успішність зусиль української дипломатії, спрямованих на міжнародне визнання цієї трагедії української нації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter