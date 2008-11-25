Ющенко вручив нагороди за вклад у дослідження Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди за внесок у дослідження Голодомору.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави Української держави.

“Від імені держави я хотів би подякувати за сумлінне ставлення до наших святинь – нашої свободи, нашої територіальної цілісності і нашої незалежності», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент назвав символічним те, що цього року 22 листопада збіглися дві дати – День Свободи та 75-ті роковини Голодомору.

“Я переконаний, що це подія, яка залишиться за українською нацією. Вона дала колосальний шанс робити зміни в Україні”, – сказав В.ЮЩЕНКО про історичне значення подій осені 2004 року, враховуючи, що 22 листопада в Україні було проголошено Днем Свободи.

У своєму виступі глава держави вкотре підкреслив, що Голод 1932-33 років носив штучний характер.

«Це була боротьба за нашу свободу, боротьба за нашу незалежність. Це убивство голодом, і звідси поступають уроки, які треба виносити сьогоднішньому поколінню і передавати далі, щоб це не повторилося», – констатував В.ЮЩЕНКО.

Він подякував дослідникам за відновлення історичної правди про Голодомор та відзначив успішність зусиль української дипломатії, спрямованих на міжнародне визнання цієї трагедії української нації.