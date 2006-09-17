Наступного тижня парламент планує обговорити проект держбюджету-2007

На найближчому пленарному тижні (19-22 вересня) Верховна Рада планує обговорити проект державного бюджету на 2007 рік .

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Він зазначив, що «бюджет буде прийнятий вчасно». Водночас голова ВР наголосив, що на сьогодні існує багато питань до проекту бюджету, внесеного Кабінетом міністрів.

За словами О.МОРОЗА, у першу чергу це стосується питань, пов’язаних з перерозподілом ВВП, а також питань щодо фінансування місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня у парламенті було зареєстровано проект Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

За інформацією Міністерства фінансів, доходи зведеного бюджету передбачені на рівні 179,4 млрд. грн., витрати зведеного бюджету - 196,5 млрд. грн.

Доходи державного бюджету без міжбюджетних трансфертів на 2007 рік плануються у розмірі 140,3 млрд. грн., з них доходи загального фонду держбюджету - 112,4 млрд. грн., доходи спеціального фонду - 27,8 млрд. грн. Витрати держбюджету-2007 заплановані в сумі 153,46 млрд. грн. Зокрема, витрати загального фонду держбюджету – 125,9 млрд. грн., спецфонду – 27,6 млрд.

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет в 2007 році становитиме 30,2%. Граничний розмір дефіциту на 2007 рік передбачається у розмірі 15,1 млрд. грн., або 2,55% від ВВП.

Фінансування загального фонду бюджету в 2007 році планується за рахунок зовнішніх і внутрішніх державних запозичень. Обсяг позик прогнозується в розмірі майже 9,8 млрд. грн., з них зовнішніх - 6 млрд. грн., внутрішніх - 3,8 млрд. грн.

Граничний розмір державного зовнішнього боргу на кінець 2007 року визначено у розмірі 9,9 млрд. дол., внутрішнього - 1 млрд. дол.

Надходження від приватизації в проекті бюджету-2007 заплановані на рівні 10 млрд. грн.

Проект бюджету-2007 розрахований, виходячи зростання ВВП в 6,5% (номінальне - 594,1 млрд. грн.), інфляції - 7,5%, зростання цін на промпродукцію - 14,4%, позитивне сальдо торгового балансу за підсумками 2007 року має становити 163 млн. дол.

Кабмін в 2007 році прогнозує середньорічний обмінний курс гривні (для розрахунку держбюджету) на рівні 5,1 грн. за дол., орієнтовну ціну на газ - 135 дол./1 тис. куб. м.