Янукович ще раз з`їздить до Брюсселя, а потім - у Москву

22 вересня прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Москву.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем’єра Денис ІВАНЕСКО, про це прем’єр заявив сьогодні журналістам в Луганську.

“Він відвідає Москву і проведе переговори з представниками влади”, - сказав Д.ІВАНЕСКО.

Він не уточнив, з ким саме планує зустрітися український прем’єр, і які питання планує обговорити.

А найближчого четверга Віктор ЯНУКОВИЧ має намір відвідати Брюссель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив журналістам після зустрічі в шахтоуправлінні «Луганське».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він планує зустрітись з президентом Європейської комісії Жозе БАРРОЗУ і керівництвом Європарламенту.

“Нам запропонували провести підсумкову зустріч у Брюсселі і ми погодилися. Будемо зустрічатися з головою Європарламенту», - сказав прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня ц. р. в Брюсселі після засідання Комісії Україна-НАТО прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до НАТО. «Ми пояснили, що через політичну ситуацію в Україні ми повинні взяти паузу. Прийде час, коли буде ухвалене остаточне рішення», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

15 вересня, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА в ефірі радіо “Свобода”, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ зазначив, що “треба стриманіше робити оцінки. Більше того, наступного тижня він (Янукович - УНІАН) знову буде в Брюсселі, там є низка питань, зокрема і ці питання будуть розглядатися, і він зможе глибше пояснити свою позицію, в тому числі посилаючись на те, що сьогодні близько 67% населення не сприймає цю ідею».