Герман каже, що розшукала зниклого журналіста в СБУ

Голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ганна ГЕРМАН звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням припинити переслідування журналістів з боку СБУ та втрутится в інцидент з викраденням журналіста з інтернет-видання Daily.ua.

Зокрема, в звернені до Президента, текст якого переданий УНІАН, Г.ГЕРМАН наголошує, що в Україні «продовжуються переслідування журналістів, тиск на них і протиправні дії з боку працівників Служби безпеки України». Вона наголосила, що сьогодні 28 листопада, в чергову річницю з дня оприлюднення “плівок Мельниченка” про зникнення Георгія Гонгадзе, працівники Служби безпеки України забрали в машину і відвезли в невідомому напрямі журналіста сайту Daily.ua Назара ЦАПКА. Г.ГЕРМАН стверджує, що йому навіть не дали можливості передзвонити і повідомити, куди його везуть. Народний депутат наголосила, що вона як голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації кілька годин намагалася з’ясувати, де перебуває Н.ЦАПОК. “Врешті-решт в.о. голови Служби безпеки В.НАЛИВАЙЧЕНКО підтвердив – журналіст перебуває на допиті в СБУ. Причина – публікація на сайті копії документу про продаж зброї Україною”, - зазначається в зверненні.

Г.ГЕРМАН зауважила, що журналіста з самого ранку досі утримують в СБУ, і ніхто не знав би, де він, якби його колеги не забили тривогу і якби депутати не заявили, що будуть звертатися до Президента.

”Шановний Вікторе Андрійовичу, в державі продовжується поліцейська практика в гірших традиціях тоталітарних часів. Журналістів переслідують, їм погрожують, на них чинять тиск… Це ганебно і неприпустимо”, - зазначила народний депутат. Г.ГЕРМАН вважає, що сьогоднішній інцидент з журналістом Н.ЦАПКОМ, який «спровокували працівники СБУ наче навмисно в день, коли відзначається річниця оприлюднення плівок про зникнення Георгія Гонгадзе, – це наче насмішка над свободою преси в Україні і над пам’яттю Георгія».

Народний депутат сподівається, що Президент зробить все, щоб покарати винних у таких способах тиску на вільну пресу.

В свою чергу, в редакції сайту зазначають, що їхній колега був викрадений працівниками СБУ в районі Київського залізничного вокзалу. “Дізнатися про те, що Назар хоча б живий, ми змогли тільки після того, як Ганна ГЕРМАН зв’язалася з паном НАЛИВАЙЧЕНКОМ, який повідомив, що Назар ЦАПОК знаходиться в даний час на допиті в СБУ”, - зазначається в повідомленні редакції.

Останнім часом Н.ЦАПКА через його рідних неодноразово викликали на допит у Службу безпеки України у зв`язку з начебто фактом розголошування в пресі інформації, що містить державну таємницю – а саме через публікації, у яких обговорювалась тема постачання українською владою озброєння у різні „гарячі точки” світу. Крім того, в редакції наголосили, що раніше працівниками СБУ були вилучені сервери видання, а компанія-провайдер проінформувала про розірвання угоди з обслуговування.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети “КоммерсантЪ-Украина”, вранці 18 листопада співробітники СБУ прийшли в офіс провайдерської фірми сайту Daily-UA і здійснили виїмку серверів. Як повідомили «Комерсанту» в прес-службі СБУ, це було зроблено в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом розголошення державної таємниці. Дана справа була порушена 22 жовтня у відповідь на публікації в інтернеті копії листа Державної компанії «Укрспецекспорт» з грифом секретності і коментарів до нього голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів поставок до Грузії української військової техніки Валерія КОНОВАЛЮКА.

Це лист генерального директора «Укрспецекспорту» Сергія БОНДАРЧУКА Президенту Віктору ЮЩЕНКУ від 4 жовтня 2005 року, в якому відображені організаційні питання щодо поставки до Грузії українського зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». За висновком державного експерта, матеріали, що містяться в текстах, є секретними. Покарання за їх розголошення передбачене ст. 328 Кримінального кодексу України («розголошення державної таємниці»).