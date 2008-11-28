Балога: не потрібні Президенту вибори

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що позачергові вибори не можуть бути першорядним питанням порядку денного під час економічної кризи. Про це він заявив в інтерв`ю телеканалові ICTV.

«Ми повинні думати не про те, яка буде коаліція, а про те, як прийняти законодавчі акти для унормування кризової ситуації в суспільстві. Це основне», – сказав глава Секретаріату Президента України.

Насамперед йдеться про прийняття бюджету, для чого необхідна єдина позиція всього парламенту, а не ситуативна більшість у 226 голосів, і новий спікер, якого необхідно обрати найближчим часом.

Передаючи позицію глави держави, В.БАЛОГА підтвердив, що проведення позачергових виборів не є пріоритетним питанням.

«Не потрібні Президенту вибори, коли сьогодні на порядку денному є така велика проблема, як економічна криза. Потрібно думати сьогодні про суспільство, а потім будемо думати, як зробити так, щоб були враховані позиції усіх політичних гравців, які сьогодні представлені у Верховній Раді», – сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента нагадав, що 2006 року Президент, а також він особисто доклали максимальних зусиль для створення демократичної коаліції у складі БЮТ та «Нашої України». Проте коаліційна угода, укладена цими політичними силами, не була виконана через позицію однієї із сторін.

«Це – зрада, це – неповага, це – непослідовність. Сьогоднішні ультиматуми з боку Юлії Володимирівни говорять про одне: непослідовність. Хто після цього може сідати за стіл з БЮТ і говорити, що між ними буде коаліція? Неетично піднімати питання про повернення, коли саме вона зробила все, щоб цієї коаліції не було», – сказав В.БАЛОГА.

Інтерв`ю глави Секретаріату вийде в ефір ICTV у неділю, 30 листопада, о 18.45 у підсумковій інформаційній програмі «Факти тижня з Оксаною Соколовою», повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.