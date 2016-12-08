Штайнмаєр висловився за посилення ролі ОБСЄ у подоланні конфліктів

Про це він заявив напередодні конференції Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), що відкриється у четвер, 8 грудня, в Гамбурзі, передає Deutsche Welle.

На його думку, ОБСЄ повинна стати місцем постійного діалогу та обміну думками, що було б "правильним європейським шляхом для подолання конфліктів".

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"Транскордонний обмін думками - найкращий шлях до врегулювання конфліктів. У зв'язку з цим ОБСЄ дуже необхідна і важлива як ніколи раніше", - заявив Штайнмаєр в Гамбурзі в середу, 7 грудня.

Головну увагу на форумі ОБСЄ, який відкривається 8 грудня, буде приділено конфлікту на Сході України та боротьбі з міжнародним тероризмом. Штайнмаєр, проте, стримано висловився щодо результатів майбутнього заходу. "Ми не можемо очікувати, що під час цієї конференції всі кризи будуть вирішені одним махом", - зазначив він.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також різко розкритикував дії Росії в Україні. "Після закінчення холодної війни в 1990 році здавалося, що в Європі питання війни і миру врегульовано раз і назавжди, проте російська анексія Криму повернула це питання на порядок денний", - наголосив він.

На конференції в Гамбурзі, як очікується, зберуться глави МЗС близько 50 країн ОБСЄ.