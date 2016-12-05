Штайнмаєр розраховує на обмін полоненими на Донбасі до Різдва
Міністр закордонних справ Німеччини та чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив впевненість, що до Різдва обмін полоненими між сторонами конфлікту на Донбасі відбудеться.
Про це заявив Штайнмаєр в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke, фрагменти яких в неділю, 4 грудня, оприлюднені на сайтах видань, передає Deutsche Welle.
"Це стало б більше ніж проблиском", - сказав Штайнмаєр.
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При цьому Штайнмаєр вказав на застій в реалізації мінських домовленостей. "Сторони конфлікту буквально зариваються в своїх окопах", - сказав Штайнмаєр, маючи на увазі позиції сторін на переговорах.
"Режим припинення вогню і надалі порушується, у вирішенні великих політичних питань ми також далеко не просунулися", - наголосив міністр.
Така ситуація, за його словами, дозволяє говорити, що втілення мінських домовленостей є "аж ніяк не задовільним" і не можна ставити питання про послаблення санкцій проти Росії.
"Коли будуть здійснені помітні кроки в реалізації мінських домовленостей, тоді можна буде поміркувати про відповідні зміни щодо санкцій", - вказав Штайнмаєр.
Анексію Криму чинний голова ОБСЄ назвав "порушенням міжнародного права" та "нашого європейського мирного порядку". "Ми не визнаємо включення Криму до складу території Росії", - наголосив Штайнмаєр.