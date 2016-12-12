Грібаускайте виступила за створення проукраїнської коаліції у світі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Таким чином Грібаускайте відповіла на запитання, як вона бачить можливість існування антипутінської коаліції в Європі, зважаючи, що в деяких країнах дедалі більше популярності набувають сили пропутінського спрямування.

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"Я підтримую думку президента (Порошенка), що ми повинні створити проукраїнську коаліцію. Не проти когось..., але проукраїнську коаліцію, яка виступатиме за мир і безпеку в Європі, коаліцію за свободу наших народів та процвітання наших народів", - заявила президент Литви.

За словами Грібаускайте, Литва та Україна перебувають на одному шляху. "Ми повинні пояснити, продемонструвати приклади, ми повинні боротися з пропагандою і брехнею, але ми повинні йти позитивним шляхом", - сказала вона і додала, що потрібно створити коаліцію для майбутнього, яка буде проукраїнською.

Як відомо, раніше в АП президента заявили, що є необхідність збільшувати проукраїнську коаліцію у світі. У зв'язку з цим Україна сподівається підтримувати відносини з США на високому рівні.