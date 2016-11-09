"Будемо працювати": у Порошенка заявили, що за Трампа продовжать збільшувати "українську коаліцію"

Про це в коментарі "112 Україна" заявив заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків.

За його словами, є необхідність збільшувати проукраїнську коаліцію у світі.

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"Питання, яке стоїть перед Україною, збільшувати українську коаліцію, світову коаліцію, над якою працюють президент, міністр закордонних справ, парламентський комітет Верховної Рада, і збільшувати коаліцію на підтримку України. І сьогодні питання треба розуміти, що в США існують багато важелів і противаг, які побудовані політичною системою в США. Тому ми повинні розвивати наші відносини на тому рівні, на якому ми вже багато років будуємо наші стосунки. Тому я впевнений, що наші зусилля та підтримка США, велика країна. У нас багато друзів там. Я впевнений, що ми знайдемо, як співпрацювати в майбутньому, незважаючи, який буде Адміністрація", - зазначив він.

"Будемо працювати з Трампом", - додав заступник глави АП.

Як повідомлялося, згідно з даними екзит-полу, перемогу на виборах президента США здобув кандидат від республіканців Дональд Трамп. У нього 274-276 270 голосів при необхідних для перемоги. У Клінтон - 215.